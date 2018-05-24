Gazilerin tanıtım kartları tek tip olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz sonrası gazi tanıtım kartlarında bir farklılık oluştuğunu belirterek, "Biz gazi kartlarında oluşan bu farklılığı gidermek için Aile Bakanlığı olarak çalıştık. Bu çalışmalarımızın neticesinde sizlerin kartlarını tek bir şekle kavuşturduk." dedi.

Kaya, bir otelde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen "Gazilerle İftar Buluşması"na katıldı.

Bakan Kaya, tarih boyunca vatan topraklarının hep zor bir coğrafya olduğunu belirterek, milletin yaşadığı bu zorluklara karşı hep direndiğini ve mücadele ettiğini hatırlattı.

Tarihin, aziz milletin mücadeleleriyle yazdığı nice destanlarla dolu olduğuna işaret eden Kaya, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Kıbrıs Harekatı'nda, bölücü terör örgütüyle mücadelede, Gabar'da, Tenyürek'te, Bestler Deresi'nde, 15 Temmuz'da sokak ve meydanlarda, El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de destanlar yazıldığını söyledi.

Bu destanların, milletin gazi bir neslin torunları olduğunun ispatı olduğunu dile getiren Kaya, bu zaferlerin ruhunda, aziz milletin "şehadet inancı" bulunduğunu kaydetti.