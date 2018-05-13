Gazilik için Ankara'ya yürüyorlar

"Gazi sayabilmemiz için fonksiyon kaybı olması gerekiyor. Bunun yanında yüzde 40'ın üzerinde yaralanma şartı koşuluyor. Yüzde 40'ın altında yaralanan bu vatan evlatları, polisler ve askerlerimiz hiçbir şekilde gazi sayılmıyor. Şu an Güneydoğu'da terörle mücadelede görev yapan askerlerimiz olsun, polislerimiz olsun veya Suriye'de görev yapan askerlerimiz olsun, bizim durumumuzda olanların hiçbiri gazi sayılmayacak. Bizler bu güne kadar yaptığımız girişimlerden hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizler için kanun teklifleri, soru önergeleri, araştırma önergeleri verildi. Her siyasetçi bize 'Tamam sizler gazisiniz, gönlümüzün gazisisiniz' dedi ama sonuç olarak hiçbir ilerleme yok. Biz vatan için vurulduk. Biz çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Biz ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Kimse bunu bize çok görmesin."

Atilla Polat, mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı'na duyurmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için 3 günlük bir yürüyüş kararı almış bulunuyoruz. Yürüyüşümüze İstanbul Maltepe'de bulunan derneğimizden başladık. Bugün İzmit'te yürüyüşümüz devam edecek. Pazartesi günü de Ankara'da yürüyüşümüzü sonlandıracağız. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizi duyar ve inşallah bizlere sahip çıkar."