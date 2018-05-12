"Gazilik" talebiyle Ankara'ya yürüyorlar

İSTANBUL (AA) - Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyesi bir grup, "gazilik unvanı" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.
Dernek Başkanı Atilla Polat, Maltepe'deki dernek binasının önünde yaptığı açıklamada, Güneydoğu'da mecburi askerlik görevi sırasında teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralandıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğine uymadıkları için gazi sayılmadıklarını söyledi.
Yönetmeliğe göre, yüzde 40 üzeri yaralananların gazi sayıldığını belirten Polat, Türkiye'de bu konuda 19 bine yakın mağdurun bulunduğunu savundu.
Polat, mağduriyetlerini dile getirmek için birçok kişiyle görüştüklerini ifade ederek, "Bizler için kanun teklifleri, soru önergeleri, akabinde araştırma önergeleri, Meclis'te 500'e yakın konuşma oldu ama hiçbir şekilde sonuç alamadık." diye konuştu.
Taleplerinin sonuçsuz kalması üzerine Ankara'ya yürüyüş başlatmaya karar verdiklerini aktaran Polat, 250 kişi ile başlattığı yürüyüşe yol boyunca da katılım olacağını ifade etti.
Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıkacağına inandıklarını dile getirerek, "Buradan külliyeye, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yürüyüş kararı aldık. Bu yürüyüşümüz 3 gün ile sınırlı. Birinci günü İstanbul’da Maltepe’den başlayarak Pendik tersanesinde bitireceğiz. İkinci gün İzmit'te, üçüncü gün de Ankara Ulus'ta basın açıklaması yapacağız." dedi.
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından "Gazilik onurumuz için bizlere de sahip çık uzun adam RTE" yazılı pankartla yürüyüşe geçti.
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