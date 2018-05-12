HABER

"Gazilik" talebiyle Ankara'ya yürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyesi bir grup, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

İSTANBUL (AA) - Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyesi bir grup, "gazilik unvanı" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Dernek Başkanı Atilla Polat, Maltepe'deki dernek binasının önünde yaptığı açıklamada, Güneydoğu'da mecburi askerlik görevi sırasında teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralandıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğine uymadıkları için gazi sayılmadıklarını söyledi.

Yönetmeliğe göre, yüzde 40 üzeri yaralananların gazi sayıldığını belirten Polat, Türkiye'de bu konuda 19 bine yakın mağdurun bulunduğunu savundu.

Polat, mağduriyetlerini dile getirmek için birçok kişiyle görüştüklerini ifade ederek, "Bizler için kanun teklifleri, soru önergeleri, akabinde araştırma önergeleri, Meclis'te 500'e yakın konuşma oldu ama hiçbir şekilde sonuç alamadık." diye konuştu.

Taleplerinin sonuçsuz kalması üzerine Ankara'ya yürüyüş başlatmaya karar verdiklerini aktaran Polat, 250 kişi ile başlattığı yürüyüşe yol boyunca da katılım olacağını ifade etti.

Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıkacağına inandıklarını dile getirerek, "Buradan külliyeye, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yürüyüş kararı aldık. Bu yürüyüşümüz 3 gün ile sınırlı. Birinci günü İstanbul’da Maltepe’den başlayarak Pendik tersanesinde bitireceğiz. İkinci gün İzmit'te, üçüncü gün de Ankara Ulus'ta basın açıklaması yapacağız." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından "Gazilik onurumuz için bizlere de sahip çık uzun adam RTE" yazılı pankartla yürüyüşe geçti.

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
AK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözlerAK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözler
AK Parti'de sahte aday krizi!AK Parti'de sahte aday krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziler maltepe Terör ile Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneğ Terör ile Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneğ yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.