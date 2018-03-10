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Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’dan yapılan haberlerle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:10 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, bazı basın yayın organlarında kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak “Meclis toplantısında yaptığım konuşmanın içeriğinden bağımsız bir şekilde tamamen çarpıtılarak verilmiştir” dedi.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ömer Faruk Yıldız, 5 Mart günü meclis toplantısında söz alarak konuşma yapmış, konuşma ise bazı basın yayın organlarında haber haline getirilmişti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’dan yapılan haberlerle ilgili açıklama

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, bazı basın yayın organlarında kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak “Meclis toplantısında yaptığım konuşmanın içeriğinden bağımsız bir şekilde tamamen çarpıtılarak verilmiştir” dedi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ömer Faruk Yıldız, 5 Mart günü meclis toplantısında söz alarak konuşma yapmış, konuşma ise bazı basın yayın organlarında haber haline getirilmişti. Haberlerin ardından kendisi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Yardımcısı Yıldız, hakkında çıkan haberlerin çarpıtılarak verildiğini söyledi.
Ömer Faruk Yıldız yaptığı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, haber sitelerinde ve sosyal medyada Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde meclis üyesi sıfatıyla yaptığım konuşma ile ilgili, hem içeriği hem de amacı saptırılmak suretiyle belediyemize ve şahsıma yönelik asılsız haber ve eleştiriler yer almıştır. Söz konusu haberin başlığı ve sunuluş şekli 05.03.2018 tarihli meclis toplantısında yaptığım konuşmanın içeriğinden bağımsız bir şekilde tamamen çarpıtılarak verilmiştir. Gerçeği yansıtmayan ve mesnetsizce ortaya atılan asılsız iddialar belediyemiz ve şahsıma yönelik adeta bir saldırı niteliği taşımaktadır. Konuşmamda hilafetin kaldırılışını eleştiren tek bir cümle bulunmadığı toplantı kayıtlarında mevcuttur. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik herhangi bir atıfta dahi bulunmadığım apaçık ortadadır. Osmanlı hanedanına yönelik yaptığım tespit konuşmasında ise 1952 ve 1974 yıllarında yapılan kanuni düzenlemelere ait olumlu görüşlerim yer almaktadır. Bu nedenle ortaya atılan yalan ve mesnetsiz haberler ile ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak ilgililer hakkında hukuki ve cezai yollara başvuracağımın tüm kamuoyunca bilinmesini isterim” dedi.

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