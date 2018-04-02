Gaziosmanpaşa’da Otizm Farkındalık Günü’nde Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören otizmli öğrenciler "Mavi Yansımalar" adı altında taş boyama yaparak Gaziosmanpaşa’yı mavi’ye bürüdü.

Gaziosmanpasa Belediyesi, otizmli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Mavi Yansımalar” adını verdikleri bir etkinlik düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Nihal Kayhan, öğretmen ve çok sayıda otizmli öğrenci katıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri önce, zumba dans gösterilerini sergiledi, ardından ise taş boyama yaparak Gaziosmanpaşa’yı "Mavi"ye bürüdü. Engelli gençlerin doyasıya eğlendiği etkinlik katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

‘‘Otizmli çocuklarda bu dünyada var’’

Otizmli öğrencileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ifade eden Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Nihal Kayhan, “Bizim burada amacımız 2 Nisan Dünya Otizmliler Günü, otizmlilerin fark edilmesini istiyoruz .Özellikle alt sınıflarda annelerin diğer çocuklarla birlikte eğitim almasını ve bizim çocuklarımızı desteklemesini istiyoruz. Otizmin rengi de mavi olduğu için ‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganıyla her şeyimiz mavi. Bugün hepimiz maviyiz. Otizmli çocuklara bu dünyada var, lütfen fark edin’’ diye konuştu.

‘‘Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun’’

Taş boyaması yapan otizmli öğrenciler ise “Taşların boyamasını yapıyoruz, mavi renge boyuyorum. Ellerimizi de boyayacağız sonra. Eğleniyoruz güzel vakit geçiriyoruz burada. 2 Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun. Boyama yapmayı seviyoruz. Taşları boyayıp başkalarına vereceğiz” ifadelerini kullandı.