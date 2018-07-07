Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kavga sırasında bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027. Sokak'ta bir kafe önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan A.H, yakınlarının yardımıyla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. A.H, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Polisin, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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