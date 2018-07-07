HABER

Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 04:15 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kavga sırasında bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027. Sokak'ta bir kafe önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan A.H, yakınlarının yardımıyla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. A.H, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Polisin, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!
Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Gaziosmanpaşa kavga ölü

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.