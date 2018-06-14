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GAZİOSMANPAŞA'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 06:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA  Gaziosmanpaşa, Yunusemre Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa, Yunusemre Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünün şoförü hemen aracı durdurararak itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanan otobüs itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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(Cep telefonu kamerası)
-Alev alev yanan otobüs

(AKTÜEL)
-Yanan otobüs
-İtfaiyenin müdahalesi
-Önlem alan polis
-Genel ve detaylar

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