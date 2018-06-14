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Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

GAZİOSMAPAŞA'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMAPAŞA'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı'na giden 34 FC 5128 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi. TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı. OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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