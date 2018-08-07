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Gaziosmanpaşa'da kanlı soygun : 1'i ağır 2 yaralı  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı.

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ağır yaralandı. Kurşunlar çevredeki bir kişi de isabet etti. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken polis, silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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