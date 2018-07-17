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Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

4'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yıldıztabya Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı alan ve operasyon düzenleyen polis, 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ve çok sayıda içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa operasyon sahte içki

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