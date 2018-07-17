Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yıldıztabya Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı alan ve operasyon düzenleyen polis, 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ve çok sayıda içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

