GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.
Olay, saat 18.40 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen gruplar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki grup da silahlarını kullandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sokağı geçişlere kapattı. İnceleme yapan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karıştığı diğer kişileri yakalamak için inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü
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Çevredeki güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin çalışmaları
Yerdeki silah
Araçlardaki kurşun izleri
Genel ve detay Görüntüler
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