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Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa’da, silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada, bir kişi hastanede hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın meydana geldiği sokak, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle trafiğe kapatıldı. Çatışmanın meydana geldiği sokak üzerinde tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. Mermilerden bazıları, sokakta park halindeki bazı araçlara da isabet etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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