GAZİOSMANPAŞA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN -2

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp, Esenler ve Sultangazi'nin de olduğu çok sayıda itfiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Fabrikadan görüntü

-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

