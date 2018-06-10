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- Gaziosmanpaşa'da tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da tekstil  fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında tekstil fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Cebeci Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle fabrikanın çevresinde panik yaşandı. Olay yerine başta Gaziosmanpaşa olmak üzere Sultangazi, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp ve Esenler'in de bulunduğu çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. İç kısımda olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorlandığı yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Fabrika ve çevredeki iş yerlerinde çalışanlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Yangın anını anlatan bir vatandaş, "Siyah dumanları gördüm. İşe ağabeyimi bırakıyordum. Dumanlar çok yoğundu. Bizim evin üstüne kadar geldi. İtfaiye hemen geldi. Söndürüyorlar şu anda" dedi.

(FOTOĞRAF)

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