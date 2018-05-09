Gaziosmanpaşa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da TEM Oto Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'da seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 03 SN 116 plakalı kamyonet ile 34 TAJ 02 plakalı taksi çarpıştı. Araçları emniyet şeridine çeken sürücüler tutanak hazırlamaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan 34 BFA 302 plakalı otomobil, ardından da 34 HL 9008 plakalı araç, tutanak hazırlayan sürücülere çarptı.

Kazada, tutanak hazırlayan sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan yaralılardan birini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yolun karşı şeridinde, kazayı izlemek için yavaş seyreden sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

