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Gaziosmanpaşa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

TEM Oto Yolu kenarında kaza tutanağı hazırlayan iki sürücü, arka arkaya gelen iki otomobilin çarpması sonucu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da TEM Oto Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'da seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 03 SN 116 plakalı kamyonet ile 34 TAJ 02 plakalı taksi çarpıştı. Araçları emniyet şeridine çeken sürücüler tutanak hazırlamaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan 34 BFA 302 plakalı otomobil, ardından da 34 HL 9008 plakalı araç, tutanak hazırlayan sürücülere çarptı.

Kazada, tutanak hazırlayan sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan yaralılardan birini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yolun karşı şeridinde, kazayı izlemek için yavaş seyreden sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Gaziosmanpaşa TEM oto yolu trafik kazası

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