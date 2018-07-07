GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KAFE CİNAYETİNİN ZANLISI YAKALANDI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.
Olay, dün saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Kafe içerisinde çıkan kavgada Abdülhamit Terkin(23) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlının kardeşi ve 2 arkadaşını kısa sürede yakalamıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Mustafa Kemal Ö. ise bugün Sancaktepe'de bir evde yakalandı. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkış görüntüsü
-Emniyetten görüntü
-Diğer detaylar
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