HABER

Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunundan yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Maskeli soyguncular kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da salı öğle saatlerinde silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirdiği soygunda bakkal dükkanının sahibi Ali Yavuz ağır yaralanmış, komşusu Eyüp Tuna ayağına isabet eden kurşunla hafif yara almıştı. Soygunun ardından geldikleri plakasız otomobile binerek olay yerinden kaçan soyguncular cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri de duyuluyor.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Şehit eşinin ismini oğluna verdiŞehit eşinin ismini oğluna verdi
UBER şoförlerinin eyleminde arbedeUBER şoförlerinin eyleminde arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.