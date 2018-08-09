GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KANLI SOYGUNLA İLGİLİ 2 TUTUKLAMA

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da iki gün önce bir bakkal dükkanına yönelik, silahlı ve 'Çığlık' maskeli soyguna karıştığı gerekçesiyle bugün adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, soygun sırasında otomobili kullanan Baver Y. ise serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde iki gün önce bir bakkal dükkanına yönelik silahlı ve 'Çığlık' maskeli bir grup tarafından soygun gerçekleştirilmişti. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında soygun ile ilgili 6 kişi oldukları belirledikleri şüphelilerden 3'ünü yakalamıştı. Bugün öğle saatlerinde polis sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, soyguncuları taşıyan plakasız otomobilin sürücüsü Baver Y. serbest bırakılırken, otomobili temin eden Eyüp Bozkurt ve pompalı tüfeği kullanan Abdülkadir Haluk Aras tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-'Çığlık' maskesi takan soyguncuların, hızlı bir şekilde markete giriş yapmaları
-Soyguncuların elindeki silahlar
-Gözcülük yapan soyguncu
-Soyguncuların dükkan sahibi ile görüşmesi
-Soyguncuların, dükkandan ellerinde büyük bir poşet ile çıkması
-Ali Yavuz'un soyguncuların peşinden dükkandan çıkması
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanığı ile röp.
-Detaylar
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