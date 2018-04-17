Gaziosmanpaşa'daki koca cinayetine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kocasını öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Aylin Işık katıldı. Maktul Cihangir Işık’ın annesi Yazgülü Şubatlı ile kardeşleri Bedri Sinan ve Fatma Filiz Arıca da duruşmada müşteki olarak hazır bulundu.
Duruşmada savunması sorulan Işık, 2012 yılında eşiyle kaçarak evlendiğini ve evlendiği ilk günden itibaren şiddet gördüğünü belirterek, eşine 2015'te boşanma davası açtığını ve ailesi Diyarbakır'da olduğu, gidecek başka bir yeri olmadığı için boşanma davasını geri çekip eşiyle yaşamaya devam ettiğini söyledi.
Eşinin tehdit, küfür ve şiddet içeren hareketlerinin devam etmesi üzerine 2017 yılında ailesinin yanına Diyarbakır'a gittiğini ve burada tekrar boşanma davası açtığını aktaran Işık, eşinin geldiği Diyarbakır'da "düzeldiğini" beyan etmesi ve ikna olması üzerine tekrar İstanbul'a gittiklerini anlattı.
- "Silah bir anda ateş aldı"
İstanbul'da eşinin küfür ve şiddet içeren hareketlerine tekrar maruz kaldığını anlatan Işık, eşinin ölümüyle sonuçlanan geceyi de şu şekilde anlattı:
"O gece, yatak odasında dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Korktuğum için yatmadım, yatakta karşılıklı oturduk. Konuşarak kendisini sakinleştirmeye, ikna etmeye çalıştım, küfür etmeye devam etti. Elindeki silahı çeneme, alnıma, göğüslerime dayadı, yalvarmaya devam ettim. Silahı yüzüme doğrultup üzerime doğru sallamaya başladığında bir an elimle silahı ittirdim, yüzümden uzaklaştırdım. Daha sonra aniden iki elimle silahı kavradım. Elinden çekerek almaya çalıştım. Amacım silahı elinden alıp odadan kaçmaktı. O da silahı çekerek küfür etmeye başladı. Bu olay sadece karşılıklı bir kaç hareket biçiminde sürdü. Uzun sürmedi. Bir anda silah ateş aldı. Eşim yan tarafa doğru yatağa devrildi. Perdeye sıçrayan kanı fark ettim. Oğlumun 'anne' diye bağırmasıyla kendime geldim. Çocuğumla evden çıktık. Daha sonra da polise teslim oldum."
Bugüne kadar şiddet görmeyi hak edecek hiç bir davranış içerisinde bulunmadığını ve eşine, sevgilisi olduğuna dair bir imada bulunmadığını da kaydeden Işık'a, maktulün ailesi tepki gösterdi. Ailedekiler, sanığın gerçekleri anlatmadığı iddiasında bulundu.
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Işık'ın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Maktulün ailesinden basın mensuplarına tepki
Duruşmadan sonra duruşmayı izleyen Kadın Meclisleri üyesi bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde, sanık Aylin Işık'a "cinayetin nefsi müdafaa saikiyle işlendiği" gerekçesiyle destek vermek için açıklama yapmak istedi. Bu alana gelen maktul Cihangir Işık'ın ailesi ve arkadaşları, burada bulunan Kadın Meclisleri üyeleri, sanık avukatı ve basın mensuplarına tepki göstererek, taraflı davranıldığını iddia etti.
Gazetecilerin üzerine yürüyen ve açıklama yapılmasını istemeyen bu kişiler, olay yerine gelen polisler tarafından uzaklaştırıldı.
Daha sonra açıklama yapan Kadın Meclisleri üyesi Esra Hızal, kendisini öldürmeye çalışan eşine karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Aylin Işık için toplandıklarını belirterek, Cihangir Işık'ın Aylin Işık'a sürekli şiddet uyguladığını ve onu ölümle tehdit ettiğini aktardı.
Hızal, "Şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Aylin, tehditler sonucu boşanma dilekçelerini geri çekmek zorunda kalmıştır. Öldürme tehditleri karşısında Aylin meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. Fakat dava kasten öldürme suçundan açılmış ve iddianamede meşru müdafaa hakkının kullanıldığına yer verilmemiştir. Aylin'in kasten öldürme suçundan yargılanması kabul edilemez. Aylin için adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olacağız." dedi.
- "Uyuduktan sonra vurdu" iddiası
Hazırlanan iddianamede, sanık Aylin ile maktul Cihangir Işık'ın evli oldukları, aralarında uzun zamandır geçimsizlik bulunduğu, Aylin Işık'ın bir süre maktulden ayrı yaşadıktan sonra tekrar evine döndüğü fakat aralarında sorunların devam ettiği belirtiliyor.
Işık çifti arasında Gaziosmanpaşa'daki evlerinde, 17 Aralık 2017’de tartışma yaşandığı ve oldukça geç saatte eve gelen maktulün karısıyla tartışarak sinkaflı küfür ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, bu kavgalarından bir hafta önce de maktulün eşine şiddet uyguladığının doktor raporuyla tespit edildiği ve olay gecesi ise ölümle tehdit ettiğinin anlaşıldığı ifade ediliyor.
Sanık Aylin Işık'ın tehdit ve hakarette bulunan kocasını, uyuduktan sonra ona ait ruhsatsız pompalı tüfekle başına yakın mesafeden bir el ateş ederek öldürdüğü vurgulanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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