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Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Bursa'da oynanan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek maçı Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül izledi

Bursa'da Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçını Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül izledi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül karşılaşmayı 2012 yılında Afganistan'da şehit düşen Önay Vurucu'nun oğlu Emirhan Vurucu ile birlikte takip etti.

Eski içişleri bakanları Selami Altınok, Efkan Ala, Sebahattin Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da bazı milletvekilleriyle birlikte protokol tribününde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş kupayı vermek üzere maçta bulundu.

Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları maraton ve kuzey kale arkası, Gazişehir Gaziantep taraftarları da kapalı ve güney kale arkası tribünlerinde takımlarını destekledi.

Her iki takım oyuncuları sahaya ''Kudüs şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz'' pankartı ile çıkarken, her iki takım taraftarları da İsrail'i protesto etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa büyükşehir belediye erzurumspor Gazişehir Gaziantep play-off finali

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