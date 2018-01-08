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Gazişehir Gaziantep, Muhammet Reis ile yollarını ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 31 dakika önce

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Muhammet Reis ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis'e, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

(AA)

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