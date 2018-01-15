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Gazprom, TürkAkım'a bu yıl 3,2 milyar dolar yatıracak

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine bu yılki yatırım miktarını, bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artışla 182,4 milyar rubleye yükselteceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un geçen yıl TürkAkım projesine 92,8 milyar ruble yatırım yaptığı hatırlatıldı.

TürkAkım'a toplam yatırımın 2018'de ise yüzde 89,6'lık artışla 182,4 milyar rubleye (yaklaşık 3.2 milyar dolar) yükseltileceğinin belirtildiği açıklamada, şirketin bir başka önemli projesi Kuzey Akım 2'ye ise 114,5 milyar ruble yatırım yapılacağı bilgisine yer verildi.

TürkAkım'dan Türkiye'ye gaz akışının 2019 Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine kadar Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, projede Avrupa pazarı için planlanan ikinci hattın inşa edilmesinin Avrupa Komisyonu'ndan garanti gerektirdiğini yineleyerek, "Proje şu anda sadece Türk pazarına yönelik devam ediyor. Projenin, Güney Akım projesinin akıbetine uğramaması için Avrupa'dan yüzde 100 garanti almamız lazım.” ifadelerini kullandı.

(AA)

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