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Gazprom'un Naftogaz'a borcu her gün 526 bin dolar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Gazprom'un Naftogaz'a borcu her gün 526 bin dolar artıyor

Ukrayna Adalet Bakanı Pavel Petrenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Ukraynalı doğal gaz şirketi Naftogaz'a borcunun zaman aşımına girdiğini ve zaman aşımı cezasının gün başına 526 bin dolar olduğunu bildirdi.

Bakan Petrenko, basına yaptığı açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararına uymayan Rus enerji şirketi Gazprom'un, Naftogaz'a 2,56 milyar dolarlık borcunun 1 Mart'a kadar ödenmediği için zaman aşımı sürecine girdiğini söyledi.

"Zaman aşımı cezası gün başına 526 bin dolar" diyen Petrenko, artan borç miktarının ilerleyen zamanlarda Ruslar tarafından ödeneceğini savundu.

Petrenko, Gazprom'un bütün dünyadaki varlıklarına el konulmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
gazprom Naftogaz Rusya Ukrayna

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