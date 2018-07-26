Gazze 3 şehidini uğurladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan 3 Filistinli defnedildi.

İsrail'in Gazze'deki bazı bölgelere dün top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan Muhammed el-Irir, Ahmed el-Besus ve Ubade el-Fervane için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Şehitlerin naaşı Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hamad, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'i psikolojik olarak yenilgiye uğrattıklarını ve ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Ellerinin tetikte olduğunu ve asla kaldırmayacaklarını ifade eden Hamad, "kana kan, saldırıya saldırı denkleminden vazgeçmeyeceklerini" belirtti.

İsrail'in tansiyonu her yükselttiğinde bölgesel ve uluslararası devletlerin ateşkes çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Hamad, İsrail'in işlediği suçlara akıllıca karşılık verme kararlarının, Filistin halkını koruduğunu dile getirdi..

Filistin Yasama Meclisi üyesi Ahmed Bahar da şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurgulayarak, "İsrail, Gazze ve direnişin, tehditlerden korkmadığını biliyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun, sınırdaki askerlerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli şehit olmuştu.

