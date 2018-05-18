"Gazze ablukasının kaldırılması için ciddi girişimler var"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nden ablukanın kaldırılması için "gerçek ve ciddi" girişimlere tanık olduklarını belirtti.

Gazze kentindeki Büyük Ömer Cami'nde (Ulu Cami) ramazan ayının ilk cuma namazında verdiği hutbede, Heniyye "Gazze Şeridi'nden ablukanın kaldırılması için gerçek ve ciddi girişimlere tanık oluyoruz." dedi.

Bazı ülke ve taraflardan önceki dönemlerde ve şimdi de Gazze kuşatmasıyla nasıl başa çıkılacağına dair pek çok öneri aldıklarını belirten Heniyye, söz konusu ülke ve tarafların ancak Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün ardından harekete geçtiğine dikkati çekti.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün beraberinde getirdiği kazanımlara vurgu yaparak, "Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi için gizli ve aleni şekilde yardımlar ve teklifler görüyoruz, birtakım hareketlenmeler var." diye konuştu.

Hamas lideri, bu kazanımlardan birinin de Refah Sınır Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık tutulması olduğunu kaydetti.

- Heniyye'den Türkiye'ye teşekkür

Yürüyüşler sayesinde Filistin davasının yeniden uluslararası kaygıların odağı haline geldiğini kaydeden Heniyye, Hamas'ın Filistin halkı ile Filistinli grupların desteğiyle bu başarılar zemininde ilerlemeye devam edeceğini belirtti.