HABER

"Gazze ablukasının kaldırılması için önümüzde büyük bir fırsat var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran: - “Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var"

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, İsrail’le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, “Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var.” dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, başta Hamas olmak üzere İslami Cihad hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya geldi.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Bedran, 2006'dan beri devam eden Gazze ablukasının kaldırılması için önlerinde büyük bir fırsat bulunduğunu belirterek, İsrail ile muhtemel anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan tek başına Hamas tarafından yapılamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"na da değinen Bedran, bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bedran, "Batı Şeria olmaksızın tek başına Gazze'de bir Filistin devletinin kurulmasını asla kabul etmeyiz. Aynı şekilde Gazze olmaksızın Batı Şeria'da da tek başına bir Filistin devletine rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Commodore otelinde düzenlenen toplantı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze'deki eski Filistin Dışişleri Bakanı Gazi Hamad, söz konusu toplantıda İsrail ile muhtemel anlaşmanın detaylarının görüşüleceğini aktardı.

Anlaşmanın detaylarına dair ayrıntı vermeyen Hamad, toplantıda ayrıca Filistin milli birliğinin sağlanması yönündeki çabaların da masaya yatırılacağını kaydetti.

Öte yandan Fetih Hareketi temsilcileri de toplantının yapıldığı mekana gelerek diğer Filistinli gruplarla selamlaştı, ancak toplantıya katılmadan ayrıldı.

Husam Bedran ve Hamas'ın iki numaralı ismi olan Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 8 yıla yakın bir sürgün hayatından sonra geçen perşembe günü Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah Sınır Kapısı'ndan karayoluyla Gazze'ye giriş yapmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de bugün Hamas ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için toplanacağı belirtilmişti.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (3)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (3)
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi Hamas israil

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.