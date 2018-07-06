Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı, Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde bugün, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini 396 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yine kan aktı!

1 / 72 Kudra, Filistinlilerin “Kuşatmayı Kırmak” adını verdikleri 15’inci Cuma’da hayatını kaybeden kişinin kimliğini ise Muhammed Jamal Alian Abu Halima (22) olarak açıkladı.

2 / 72 Sami Misran isimli Filistinli aktivist ise İsrail askerlerinin Gazze sınırına sık sık gaz bombaları attığını belirterek, Filistinlilerin ise, İsrail askerlerinin görüş alanını kısıtlamak amacı ile sık sık lastikler yakıp dumanlar oluşturduğunu ifade etti.

3 / 72 Filistinlilerin ayrıca uçurtmalar yaptıklarını ve gösterilerde üzerlerinde hayatlarını kaybeden insanların fotoğrafları olan balonlar kullandıklarını öte yandan İsrail askerlerinin bu balonları dahi hedef alıp vurduğunu belirtti.

4 / 72 30 Mart’tan bu yana başlayan gösterilerde bugüne kadar İsrail askeri güçleri tarafından 137 Filistinli öldürüldü, 15 bin kişiden fazlası da yaralandı.

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