"Gazze, dünyadaki en büyük açık cezaevi"

KUVEYT (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze'yi "dünyadaki en büyük açık cezaevi" diye nitelendirerek, İsrail'in 12 yıldan beri uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki durumun son derece kötü olduğuna işaret etti.
Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mektubunu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmesinin ardından Filistin'in Kuveyt Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenledi.
Filistin halkı arasındaki bölünmüşlüğün sonlandırılmasının önemini vurgulayan Maliki, Hamas'tan geçen ekim ayında taahhüt ettiklerine uymasını ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ne geçmesini talep etti.
Maliki, Kuveyt Emiri Sabah'a ilettiği mektupta, Filistin yönetimi ve halkının, bu yıl başlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılmasından beri Filistin davasına destek olmasından dolayı Kuveyt'e teşekkür ettiğini dile getirdi.
Bakan Maliki, Kuveyt Emiri Sabah'ın da Filistin davasına yönelik desteklerinin kendileri için bir görev olduğunu ve Filistin davası ile halkına yönelik bu sorumluluğu BM Güvenlik Konseyinde tüm Arap ülkelerine vekaleten üstlendiklerini dile getirdiğini aktardı.
BM Genel Kurulu'na gidilebilir mi? sorusuna ise Maliki, görüşmelerde bu konunun da gündeme geldiğini ancak henüz somutlaşmış bir şey olmadığı için ayrıntıya girmek istemediğini belirtti.
Maliki, ABD'nin, Filistinliler ile İsrail arasında kesin çözüm unsurlarını oluşturan Kudüs, mülteciler, Yahudi yerleşim birimleri, sınır, güvenlik ve su gibi konuları birbiri ardına tek tek tasfiye ettiğini dile getirdi.
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