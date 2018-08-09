"Gazze Netanyahu'nun kabusuna dönüşüyor"

Makalesinde Pfeffer, Netanyahu'nun bu durumun farkında olduğunu ve Gazze'den gönderilen "yanan uçurtma ve balonlar" nedeniyle partisi Likud'un oylarında 4 ay öncesine göre düşüş olduğunu dile getirdi.

Netanyahu'nun tartışmalı Yahudi ulus devlet yasasının İsrail meclisinde geçen ay kabul edilmesinin ardından gayriresmi olarak seçim kampanyasına başladığını belirten Pfeffer, Gazze'de zaman zaman yükselen tansiyonun, önceden görmezden gelinebildiğini ancak bugünlerdeki gerginliğin seçim kampanyasını gölgelediğini ve bu durumun ciddi olarak başbakana zarar verdiğini yazdı.

- "Netanyahu, Hamas ile uzun süreli ateşkes imzalamanın kendisine zarar vereceğinden korkuyor"

Hamas ile İsrail arasında uzun süreli ateşkes anlaşması imzalanması olasılığına da değinen Pfeffer, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının kendisine zararı dokunabileceğinden korktuğunun altını çizdi.

Pfeffer makelesinde, Gazze'ye yapılacak bir kara operasyonundan sonuç alınmayacağını belirterek, "Netanyahu, askeri gücün limitleri konusunda gerçekçidir. Gazze'ye yapılacak kara operasyonundan sonuç alınmayacağını ve İsrail ordusunun da kayıplar verebileceğini biliyor. Böylesi bir operasyon Netanyahu'yu siyasi olarak kurtaramayacak sıkıntılı bir çekilmeyle son bulur." değerlendirmesini yaptı.

Başbakanın her zaman Gazze'deki durumdan uzak durmayı tercih ettiğini ve sorunun bir şekilde çözüleceğine inandığını belirten Pfeffer, Netanyahu'nun bugün Gazze yüzünden köşeye sıkıştığını, Hamas'ın da bunu bildiğini kaydetti.

Pfeffer, Netanyahu'nun "büyük işlerle" uğraşırken Filistin meselesini her zaman ikinci plana atılabileceğine inandığını, iktidarı elinde tuttuğu 9 yıldan bu yana Gazze'de kalıcı bir çözüm için birçok defa fırsatı olduğunu ifade ederek, "Ama o her zaman uğraşmak için daha acil ve önemli şeyler buldu. Gazze şimdi tam da seçim kampanyasının başladığı uygunsuz bir zamanda Netanyahu'nun yüzünde patlıyor." ifadelerini kullandı.

