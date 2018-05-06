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Gazze Sağlık Bakanlığından tıbbi teçhizat eksikliği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Gazze Sağlık Bakanlığından tıbbi teçhizat eksikliği uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, tıbbi teçhizat ve ilacın yetersiz olmasının sağlık sektörünü tehlikeye soktuğu bildirdi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, yaptığı yazılı açıklamada, "Acil operasyonlar ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan teçhizat stokunda yaşanan kan kaybı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü tehlikeye sokuyor." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmetlerindeki ilaç ve teçhizat sıkıntısının uzun süreli yaşanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Riş, hastalara tam ve kapsamlı bir tedavi imkanı vermeyen geçici müdahalelerin sağlık hizmetlerinin gücünü azalttığını aktardı.

Riş, Gazze sınırındaki sivil gösterilerde İsrail kurşunuyla yaralanan Filistinlilerin tedavisi için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, bakanlık bünyesindeki tıbbi teçhizatın eksikliği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı, ilgili kurumlara, "sağlık sektöründe yaşanan krizin kontrol altına alınması, gerekli bölümlerdeki hizmetlerin güçlendirilmesi" için ciddi çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli yaralandı.

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