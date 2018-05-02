Gazze sağlık felaketiyle karşı karşıya

Ebu Riyş, nisan ayı başından bu yana olağanüstü acil durumlar hariç yetersizlikler nedeniyle 4 bin 500 ameliyatın durdurulduğunu kaydetti.

Hastanelerde ayrıca çocuklar ya da yeni doğanlar için süt ve mamanın tükendiğini kaydeden Ebu Riyş, "Gazze'de çocukların yüzde 70'i, hamile kadınların da yüzde 40'ı kansızlık problemi yaşıyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın depolarında ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, bu nedenle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı depolarında yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

- Hastalara yemek bile verilemiyor

Hastanelerde yatan hastalara yemek verilemeyecek aşamaya geldiklerini aktaran Ebu Riyş, krizin daha önce bu merhaleye kadar ulaşmadığını söyledi.

Uluslararası topluma ve tüm yardım kuruluşlarına seslenen Ebu Riyş, Gazze'de sağlık sektörünün çökmemesi için destek isterken, Filistinli gruplara da sağlık sektörünü siyasi çekişmelerden uzak tutma çağrısı yaptı.

Ebu Riyş ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ilaç girişinin engellenmesiyle hasta haklarının açıkça ihlal edilmesi karşısında uluslararası camiayı sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

- Acil destek çağrısı

Basın toplantısında konuşan Gazze Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari de İsrail'in 12 yıldır süren ablukası, geçmiş yıllardaki saldırıları ve Filistin'deki siyasi bölünmüşlük nedeniyle bölgede ilaç ve tıbbi malzemede çok ciddi açık olduğunu belirtti.

Gazze'de sağlık sektörüne acilen destek olunması çağrısı yapan Hudari, dünya ülkelerinden tıbbi malzeme taşıyan yardım konvoyları gönderilmesini talep etti.

