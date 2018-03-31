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Gazze şehidi uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:19 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Filistin Toprak Günü'nde Gazze'de düzenlenen yürüyüşe müdahalesinde şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Filistin Toprak Günü'nde Gazze'de düzenlenen yürüyüşe müdahalesinde şehit olan Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısı üzerine sınıra yürüyenler arasında bulunan ve İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Sari Velid Ebu Avde'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Ebu Avde'nin naaşı Beyt Hanun beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabahtan itibaren sınıra akın etmişti.

Sabah saatlerinden itibaren Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

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