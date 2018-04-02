Gazze şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan Filistinli Faris er-Rakab (29) son yolculuğuna uğurlandı.
Rakab'ın naaşı yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze namazının ardından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toprağa verildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, sabah yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde karın bölgesinden yaralanan Rakab'ın, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olduğunu belirtmişti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.
Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.
- Toprak Günü nedir?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
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