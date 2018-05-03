Gazze şehidini uğurladı

Gazze sınırında geçen cuma düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Filistinli Enes Şevki Ebu Asr (19) için cenaze töreni düzenlendi.

Ebu Asr'ın Gazze kentinin Es-Sabra semtinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Filistinli genç, El-Bera Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında geçen hafta düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Enes Şevki Ebu Asr'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Ebu Asr'ın şehit olmasıyla birlikte 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 50'ye yükseldi.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilere mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

