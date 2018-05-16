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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit olan Filistinli Nasır Ahmed Garrab (51) için Nasiriye kampında cenaze töreni düzenlendi

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şehit olan Filistinlinin cenaze töreni düzenlendi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katılan ve sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Nasır Ahmed Garrab (51) Nasiriye kampından son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil şehit

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