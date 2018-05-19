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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösterilere müdahalesinde yaralandıktan sonra bu sabah şehit düşen Muhammed Mazin Uleyyan son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında pazartesi günü düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan ve bu sabah şehit düşen 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından şehit düşen Uleyyan'ın naaşı Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki İzzeddin Kassam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kampın mezarlığına defnedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün İsrail askerlerinin pazartesi günü Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sâi, 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan ve 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra'nın şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana 65 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Şeridi Uleyyan

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