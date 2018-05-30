Gazze şehidini uğurladı

REFAH (AA) - Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra bu sabah şehit olan Naci Ganim (23) isimli Filistinli genç için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı.

Ambulansla ailesinin yaşadığı eve getirilen Ganim'in naaşı, Bedir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinin doğu sınırı yakınında günler önce yaralanan 23 yaşındaki Naci Ganim'in bugün şehit olduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

