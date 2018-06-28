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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:59 | Son Güncelleme

Gazze şehidini uğurladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentine, bu sabah, top atışıyla düzenlediği saldırıda yaralandıktan sonra şehit olan Filistinli genç Abdulfettah Ebu Azum (17) için Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Refah kentinde gerçekleştirilen cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, öğle saatlerinde yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, bugün, Refah kentine düzenlediği saldırıda başına şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Abdulfettah Ebu Azum'un şehit olduğunu belirtmişti.

İsrail'in, Gazze'nin güney kesimindeki Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan Nahda Mahallesi'ni hedef aldığı saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Ebu Azum'un şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Gazze Refah Şehit Cenazesi

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