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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde dün Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şehit olan 22 yaşındaki Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime için Şucaiyye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ebu Halime'nin naaşı, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan El İslah Camisi'nde onlarca Filistinlinin katılımıyla kılınan namazın ardından Eş-Şarkiyye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 22 yaşındaki Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime'nin şehit olduğunu belirtmişti.

Ebu Halime'nin şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime Gazze Şucaiyye mahallesi

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