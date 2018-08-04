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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Gazze'de dün düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli Yagi toprağa verildi

Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Ahmed Yahya Yagi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün şehit olan Yagi'nin naaşı, Gazze'de yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 220 Filistinli'nin yaraladığını ve Ahmed Yahya Yagi'nin (25) de şehit olduğunu kaydetmişti.

Yahya Yagi'nin dün şehit düşmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 156'ya yükseldi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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cenaze Filistinli Ahmed Yahya Yagi şehit

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