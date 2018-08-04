Gazze şehit çocuğunu uğurladı

GAZZE (AA) – Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinli çocuğun cenazesi defnedildi.

İsrail askerlerinin, dün düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanarak bu sabah şehit olan Filistinli Muaz es-Suveri (15) için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze’deki Aksa Şehitleri hastanesinden alınan Suveri'nin naaşı, Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki İzzeddin el-Kassam Camisi'nde yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Suveri’nin annesi Hanan es-Suveri, “Muaz da diğer çocuklar gibi, oynamayı severdi. Top oynamayı çok severdi. Ancak işgal devleti onu çocukluğunu yaşamaktan mahrum etti.” dedi.

Oğlunun gösterilere katılmaya önem verdiğini de vurgulayan annesi, “Muaz bana bu gösterilerin barışçıl olduğunu söylerdi. Ben ve babası daima arka saflarda kalmasını öğütlerdik. İşgalin kurşunlarından uzak durmasını söylerdik.” ifadelerini kullandı.