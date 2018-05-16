Gazze şehitleri anısına mum yakıp İsrail'i protesto ettiler

İsrail'in Gazze katliamında şehit olan Filistinliler mumlarla anıldı.
Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde toplanan Filistinliler, şehitler anısına mum yakıp İsrail'i protesto etti.
Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Komitesi yetkilisi Salah Abdulati, burada yaptığı konuşmada, "Bu gösteriyi, İsrail'in eylemcilere yönelik katliamını protesto etmek ve şehitlerimizin yasını tutmak için düzenliyoruz." dedi.
Bu katliamlara engel olmayıp sivilleri korumadığı için BM ve Güvenlik Konseyi'nin de yasını tuttuklarını belirten Abdulati, İsrail'in 70 yıldır uluslararası kanunları hiçe saydığını söyledi.
Abdulati, dünya ülkelerinden Filistinlileri korumasını, özgür bir hayat ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yönündeki haklı taleplerine destek olmasını talep etti.
BM'ye seslenen Abdulati, "Artık BM Güvenlik Konseyi'nde veto mevzusunu aşmanın ve göstericilerin korunması için adım atmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.
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