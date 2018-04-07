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Gazze şehitlerini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 00:28 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde hayatını kaybeden iki Filistinli defnedildi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde hayatını kaybeden iki Filistinli defnedildi.

Gazze sınırında 31 Mart'ta düzenlenen gösterilerde yaralandıktan bir hafta sonra hayatını kaybeden Filistinli Sair Muhammed Rabia'nın (30) cenazesi, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bugünkü gösterilerde şehit olan Filistinli Usame Kadih (38) için de Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Filistinli Kadih'in cenazesi kentteki Nur Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere kabristana götürüldü.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana 29 Filistinli şehit oldu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cumadan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Gazze şehitlerini uğurladı

-İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde hayatını kaybeden iki Filistinli defnedildi

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Cenaze Töreni Gazze şehitler

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