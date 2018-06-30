Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde dün Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şehit olan Yasir Ebu Neca (12) ile Muhammed Fevzi el-Hamayide (24) için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

Neca'nın naaşı binlerce kişi tarafından kaldırıldığı Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesinden alınarak ailesinin yaşadığı eve getirildikten sonra İslam Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin üst düzey yetkililerinin de katıldığı cenaze töreninde konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Filistinli çocukların öldürülmesini meşru gören İsrail hükümeti tarafından verilen resmi emir üzerine Neca, İsrail askerleri tarafından soğukkanlılıkla şehit edildi." dedi.

Hayye ayrıca, 12 yaşında şehit edilen Neca'nın Filistin halkı için bir sembol haline geldiğini belirtti.

Şehit Hamayide'nin naaşı da kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinden alınarak ailesinin yaşadığı eve getirildikten sonra Bedir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.