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Gazze şehitlerini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Gazze'de İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında şehit olan biri çocuk 2 Filistinli için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde dün Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şehit olan Yasir Ebu Neca (12) ile Muhammed Fevzi el-Hamayide (24) için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

Neca'nın naaşı binlerce kişi tarafından kaldırıldığı Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesinden alınarak ailesinin yaşadığı eve getirildikten sonra İslam Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin üst düzey yetkililerinin de katıldığı cenaze töreninde konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Filistinli çocukların öldürülmesini meşru gören İsrail hükümeti tarafından verilen resmi emir üzerine Neca, İsrail askerleri tarafından soğukkanlılıkla şehit edildi." dedi.

Hayye ayrıca, 12 yaşında şehit edilen Neca'nın Filistin halkı için bir sembol haline geldiğini belirtti.

Şehit Hamayide'nin naaşı da kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinden alınarak ailesinin yaşadığı eve getirildikten sonra Bedir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini kaydederek Filistinli Muhammed Fevzi el-Hamayide ve Yasir Ebu Neca'nın şehit olduğunu duyurmuştu.

Hamayide ve Neca'nın şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Gazze Muhammed Fevzi el-Hamayide şehit Yaser Ebu Alnaca

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