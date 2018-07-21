Gazze şehitlerini uğurladı

Şehitlerden Muhammed Ebu Ferhane'nin (31) cenazesi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira beldesindeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta defnedilirken, Şaban Ebu Hatır'ın (26) naaşı da Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesindeki Hamza bin Abdulmuttalib Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Ordunun "yüksek alarm" seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze'de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.

