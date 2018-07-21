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Gazze şehitlerini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli Şehitlerden Muhammed Şerif Bedvan'ın (27) naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.

- Naaşın üzerine Türk bayrağı örtüldü

Yolda üzerine Türk bayrağı örtülen Bedvan'ın naaşı camide kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehitlerden Muhammed Ebu Ferhane'nin (31) cenazesi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira beldesindeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta defnedilirken, Şaban Ebu Hatır'ın (26) naaşı da Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesindeki Hamza bin Abdulmuttalib Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehitlerden Mahmud Kışta'nın (23) naaşı ise Refah kentindeki Bedir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Ordunun "yüksek alarm" seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze'de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze şehit cenazeleri

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