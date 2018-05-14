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Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 25'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 25'e yükseldi


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