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Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldi


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Gazze Şeridi

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