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Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, olayda ölen ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı patlamanın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise Deyr el-Belah ile Ez-Zevadiye arasında bir bölgede şiddetli bir patlamanın yaşandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eşref el-Kudra Gazze Şeridi

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