Gazze şeridindeki hastane için protokol imzalandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Filistin Sağlık Bakanı Jawad Awad, Gazze şeridindeki 180 yataklı Dostluk Hastanesi'nin, 3 yıl süreyle iki ülke sağlık bakanlıklarınca ortak işletilmesine yönelik protokol imzaladı. Demircan, Filistin Sağlık Bakanı Awad ve beraberindeki heyetle, Türkiye'nin desteğiyle, Gazze şeridinde inşa edilen Türkiye Dostluk Hastanesi'nin açılması ve işletilmesine yönelik protokol imza töreni için makamında bir araya geldi. Üç dinin kutsal saydığı Kudüs'ün, İsrail devlet terörü altında esaret yaşadığını vurgulayan Demircan, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, mahzun ve meyus bir halde Selahaddin-i Eyyubileri beklemektedir. Filistinli kardeşlerimizin verdiği onurlu mücadele, hem Kudüs ve Mescid-i Aksa hem de insanlığın haysiyetini kurtarmak içindir." dedi. Bakan Demircan, Filistinlilerin çok zor şartlar altında ölüm kalım savaşı verdiğini ancak hiçbir şekilde bu duruşlarından ve mücadelelerinden vazgeçmediklerini belirterek, tarihin, mazlumların mücadelesini övgüyle yazacağını söyledi.

Türkiye'nin, haklıdan ve mazlumdan yana olan duruşunu sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Demircan, Filistin'in hürriyet mücadelesinin, devlet terörüne karşı evrensel barışın sembolü olduğunu vurguladı. Demircan, tüm dünyanın Filistin halkına yönelen İsrail vahşetini izlediğini hatırlatarak, "Masum protesto gösterilerinde 65 Filistinli kardeşimiz şehit edildi ve yaklaşık 3 bin kardeşimiz de yaralandı. Tüm dünya, bu yüz kızartıcı insanlık suçu karşısında iyi bir sınav veremedi ve sınıfta kaldı. Biz, yaralıların tedavisi başta olmak üzere, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi dahil her türlü yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu. Filistin halkının, haklı mücadelesinde yalnız olmadığına dikkati çeken Demircan, 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin Devleti'ni ilk tanıyan ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu hatırlattı. Bütün dünya sırtını dönse bile Türklerin, Filistinlilerin onurlu direnişleri karşısında, onlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizen Demircan, "İnsanlık onuru, eninde sonunda her türlü terörü ve terörle bölgeyi yönetme hevesinde olan güçleri, tarihin karanlığına gömecektir. Orta Doğu, medeniyetlerin barış içinde yaşadığı bir coğrafya olmayı hak ediyor, inşallah hak ettiği günlere erişecektir. Bu vesileyle bir kez daha İsrail terörünü lanetliyorum. İsrail terörü nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye 3 yıl süreyle hastane işletmesini devredecek" Demircan, Filistinli mevkidaşı Awad ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gazze'de inşa edilen "Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokol"ü imzalayacaklarını söyledi. Filistin halkına götürülmek istenen sağlık hizmetinin, İsrail tarafından bilinçli şekilde engellendiğini ve yaralı masum insanların, göz göre göre ölüme terk edildiğini ifade eden Demircan, İsrail kuşatması sebebiyle, sağlık personeli, insani yardım, ilaç ve tıbbi malzeme dolaşımının engellendiği bir ortamda, böyle bir hastanenin açılmasının, önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi. Söz konusu protokolle, Gazze bölgesinde açılacak 180 yatak kapasiteli hastaneyi, 3 yıl süre ile Türkiye ve Filistin Sağlık Bakanlıkları olarak müştereken işleteceklerini belirten Demircan, 3 yıllık sürenin sonunda ayrı bir protokolle, hastanenin işletmesini Filistin tarafına devredeceklerini kaydetti.