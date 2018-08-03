Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi yola çıktı

Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki idaresinden yayımlanan yazılı açıklamada, 252 hacı adayının Suudi Arabistan'a gitmek üzere 6 otobüsle Mısır'a geçtiği ifade edildi.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl 3 bin 321 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini bildirmişti.

Mısır yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren 4 gün süreyle Gazzeli hacı adaylarının geçişine tahsis edileceğini duyurmuştu.

