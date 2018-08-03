Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi yola çıktı

Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki idaresinden yayımlanan yazılı açıklamada, 252 hacı adayının Suudi Arabistan'a gitmek üzere 6 otobüsle Mısır'a geçtiği ifade edildi.
Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl 3 bin 321 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini bildirmişti.
Mısır yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren 4 gün süreyle Gazzeli hacı adaylarının geçişine tahsis edileceğini duyurmuştu.
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum